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2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB KKK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte tarihler...

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Giriş Tarihi: 04.01.2022
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2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB KKK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte tarihler...

2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? Sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımı başvuru şartlarını duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli personel temini yapacak. İşte, 2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB KKK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte tarihler...

2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB KKK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 Sözleşmeli Er 1. dönem başvuru ilanı yayınlandı. Başvuru Kılavuzu'nda Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temini faaliyeti ile ilgili hususlar açıklandı. İşte, 2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB KKK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte tarihler...

Sözleşmeli er alımı başvurusu, 2022 yılının ilk günlerinde erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtildi.

Adaylar; Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, Askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, pembe karton dosya içerisine koyarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli er başvuru şartları 3 Ocak 2022 tarihinde yayımlandı. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar),

hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen
başvuruda bulunabilecek.

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