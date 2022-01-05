KPSS 2021/2 tercih sonuçları açıklandı mı? Kamuda memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar, katıldıkları KPSS sınavlarının sonuçlarına göre tercih bildiriminde bulundular. KPSS 2021/2 kapsamında gerçekleştirilen tercihler ile birçok kuruma memur ataması yapılacak. Atamalara ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS 2021/2 yerleştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KPSS 2021/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından KPSS 2021/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Bir önceki dönem atama sonuçları, tercihlerin tamamlanmasının ardından beş gün sonra açıklanmıştı. Buna göre, 2021/2 tercih sonuçlarının da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.