ÖSYM son durum: KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS yerleştirmeleri ne zaman?

KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 2021/2 KPSS tercihleri 22-29 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Birçok kadroya yapılacak kamu personeli alımları için tercih bildiriminde bulunan adaylar heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS yerleştirmeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

KPSS 2021/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2021/2 tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki dönem olan KPSS 2021/10 tercihleri 22 Aralık'ta sona ermiş sonuçlar ise beş gün sonra yani 27 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre, 2021/2 tercih sonuçlarının da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.