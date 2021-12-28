KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021/2 tercih dönemi kapsamında onlarca kamu kurumuna personel ataması yapılacak. 22 Aralık'ta başlayan tercih süreci 29 Aralık'ta tamamlanacak. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 kamu personeli atamaları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

KPSS 2021/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Aralık'ta başlayan KPSS 2021/2 tercih işlemleri 29 Aralık'ta sona erecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirmeye hak kazanan adayları belirlemek için değerlendirme süreci başlayacak. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bilgisi henüz paylaşılmadı. KPSS 2021/10 tercihleri 22 Aralık'ta sona ermiş sonuçlar ise beş gün sonra yani 27 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre, 2021/2 tercih sonuçlarının da 2022 Ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.