GSB 1.575 personel alımı son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı....

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu. Alımlar için detaylar merak ediliyor. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı canlı yayında 2022 yılında sözleşmeli yeni 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacakları müjdesi verdi.