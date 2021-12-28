Duyuru bekleniyor... Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı ilanı ne zaman yayınlanacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?

Bekçi alımı 2022 başvuru tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları için bekleyişte olan adaylar, 2022 yılında alımların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini araştırıyor. En son İstanbul'a toplam 400 bekçi alımı yapılmıştı. Peki, ekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı ilanı ne zaman yayınlanacak? Başvuru tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

2022'DE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılı içerisinde bekçi alımlarının hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı iddia edilmişti. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bekçi alımı başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

Kimler bekçi olabilir? Haberin detaylarından bekçilik şartlarına ulaşabilirsiniz.