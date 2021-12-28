Son dakika memur zammı açıklaması! Memurlara ek zam yapılacak mı? Memur maaşları ne kadar olacak? Memur-Sen’den yeni açıklama

Sözleşmeli personelle ilgili de konuşan Yalçın, sözleşmeli personelin iş güvencesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti. Ali Yalçın, şunları kaydetti:

"Şu an 5393'lü (Belediye Kanunu) belediyelerde çalışan sözleşmeli arkadaşlarımıza 31 Aralık itibarıyla işlerine son verilmek üzere tebligatları verilmiş durumda. Yargı kararıyla geri döndürdüğümüz arkadaşlarımız ikinci, üçüncü kez aynı sorunla karşılaşıyor. Kaç gündür 'Sayın Kılıçdaroğluna ihbarımdır' diye çağrıda bulunuyorum. Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan 13 kişiydi, 2 haftada 25'i geçmiş durumda. Bu arkadaşlar memur. Sözleşmeliler konusunda da komisyon bir an önce çalışmaya başlamalı. Bu 'kara sorun'a çözüm bulunması son derece kıymetli."

MEMUR ZAMMI 2022'DE NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor.

%10.48'LİK MEMUR ZAMMI GARANTİ

TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 3 oranında zam verilmişti.