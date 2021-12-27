Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları neden açıklanmadı? 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 12-27 Kasım tarihlerinde sözlü sınav gerçekleştirildi. Sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapmaya hak kazanacak adaylar belli olacak. MEB ise geçtiğimiz günlerde yayımladığı takvim ile sonuçların 27 Aralık'ta açıklancağını duyurmuştu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları neden açıklanmadı? 15 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Hemen şunu belirtelim ki, 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih 27 Aralık olarak belirlenirken, kesin olarak açıklanacağı saat bilgisi duyurulmadı. Sonuçların akşam üstü açıklanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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