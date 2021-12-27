Hemşirelik atama sonuçları sorgulama: KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı hemşire tercih sonuçları nereden öğrenilir?
Hemşirelik atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2021/10 kapsamında gerçekleştirdiği tercihlerin sonuçları açıklandı. 20 bin sağlık personelinden toplam 10 bin 348'i hemşire olarak alınacak. Binlerce hemşire adayının başvurduğu tercih sonuçlarının ardından hak kazanan adaylar belli oldu. Peki, Hemşirelik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı hemşire tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
Hemşirelik atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2021/10 tercih dönemi kapsamında Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sağlık personeli alınacağı duyurulmuştu. 16-22 Aralık tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan adaylar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. 20 bin sağlık personeli alımının 10 bin 348'inin hemşire olarak atanacağı duyurulmuştu. Peki, hemşirelik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı hemşire tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
HEMŞİRELİK ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuç sayfasına erişebilirsiniz.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
KPSS 2021/10 kapsamında 8794 (lisans), 1554 (ortaöğretim) düzeyinde olmak üzere toplam 3.348 hemşire ataması gerçekleştirildi.
GENEL ŞARTLAR
1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.
3. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
4. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 Tercih Kılavuzunda belirtilen ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
6. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
7. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
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