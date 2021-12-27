Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin öğretmen atama süreci ile 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağı bildirilmişti. MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 15 bin personel alımı için 12-27 Kasım tarihlerinde sözlü sınava katılan adaylar, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları son durum nedir? İşte merak edilenler...

15 BİN ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 bin öğretmen ataması için sözlü sınav aşaması 12-27 Kasım tarihlerinde tamamlandı. MEB'in takvimine göre, sözlü sınavın sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Mülakat sonuçları, MEB'in resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuç sayfasına gidebilirsiniz.

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