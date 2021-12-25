2022 bekçi alımı ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
2022 bekçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma bekçi alımı başvuru şartları JGK bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2021 yılının geride kalması nedeniyle 2022 yılında alımların hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. İşte, 2022 bekçi alımı ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
2022 bekçi alımı ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında da farklı kamu kurumlarında alımlar gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu alımlardan birinin de bekçilerle ilgili olacağı tahmin ediliyor. İşte, 2022 bekçi alımı ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022, BAŞVURU FORMU YAYINLANDI MI?
Alım ilanı henüz yayınlanmadı bu nedenle alımın gerçekleştirileceği net tarih henüz belli değil. Ancak 2022'nin ilk ayında alım ilanı için başvuru formunun yayınlanması bekleniyor.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI KAÇ?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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