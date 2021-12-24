Jandarma ve Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru tarihleri! Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları nelerdir?

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun gerçekleştirildiği internet adresinden ilan edilecek.