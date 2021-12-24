Jandarma ve Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru tarihleri! Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları nelerdir?
Jandarma Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru dönemi başladı. Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı için başvuru şartları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla alım yapılacak personellere ilişkin bilgiler netleşti. İlana göre; adayların internet üzerinden 9 Ocak tarihine kadar başvuru işlemini tamamlaması gerekecek. Peki; jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları nelerdir?
Jandarma Sahil Güvenlik sözleşmeli subay başvuru tarihleri! 2021 yılının son günlerinde başlatılan sözleşmeli subay alımı için şartlar ve detaylar belli oldu. Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları nelerdir sorusu yanıt buldu. Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacına yönelik başvurular 9 Ocak tarihinde sona erecek.
JANDARMA SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacına yönelik başvurular, 24 Aralık ile 9 Ocak arasında internet üzerinden yapılacak.
JANDARMA SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru şartları ile ilgili detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan kılavuzlarda yer alacak.
Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun gerçekleştirildiği internet adresinden ilan edilecek.
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- Jandarma ve Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru tarihleri! Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları nelerdir?
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