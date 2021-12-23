40 bin personel alımı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Lisans ve ön lisans binlerce adayı ilgilendiriyor...

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için adaylar tercihlerini KPSS-2021/10 tercih kılavuzuna göre gerçekleştirdi. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde 20 bin personel istihdam edilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların en zaman açıklanacağına dair duyuru yapılmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel bilgilere sayfamızda yer vereceğiz.