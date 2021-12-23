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40 bin personel alımı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Lisans ve ön lisans binlerce adayı ilgilendiriyor...

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Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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40 bin personel alımı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Lisans ve ön lisans binlerce adayı ilgilendiriyor...

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunda bulunan adayların gözleri, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığına çevrildi. Alımlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları...

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için adaylar tercihlerini KPSS-2021/10 tercih kılavuzuna göre gerçekleştirdi. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde 20 bin personel istihdam edilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların en zaman açıklanacağına dair duyuru yapılmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel bilgilere sayfamızda yer vereceğiz.

Yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecek. Sonuçlarla ilgili adaylara ve kurumlara postayla belge gönderilmeyecek.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma müracaat edecek ve atanmak için uygulanması gereken adımları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecek.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Yerleştirildikleri hâlde atama için istenilen şartlara sahip olmayan ya da gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamalarının yapılmayacağı duyuruldu.

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