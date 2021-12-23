KPSS 2021/10 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli yerleştirme ne zaman?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2021/10 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 20 bin sağlık personeli alımı için ÖSYM tarafından KPSS 2021/10 tercih dönemi ile 16-22 Aralık tarihleri arasında tercihler alındı. Sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Atama yapılacak 20 bin kadrodan 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak.

KPSS 2021/10 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2021/10 tercih işlemleri 22 Aralık'ta sona erdi. Yerleştirmeye hak kazanan adayları belirlemek için değerlendirme süreci başladı. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bilgisi henüz paylaşılmadı. ÖSYM tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle: