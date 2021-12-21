AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından birçok kadroya personel alımı yapılacak. 18-27 Kasım tarihlerinde başvurusu alınan personel alımı için gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AFAD personel alımı sözlü sınav tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim AFAD sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. AFAD tarafından sonuçların açıklanacağı tarih duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.