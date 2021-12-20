Dikkat çeken tarih! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 polis alımı tarihi belli oldu mu?

28. Dönem POMEM ilanı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2021 yılı bitmeden ilanın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. 28. Dönem POMEM'lere hazırlıklarını sürdüren adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 polis alımı tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM ilanı henüz yayımlanmadığı için başvuru tarihi de belli olmadı. Ancak, bir önceki dönem yani 27. Dönem POMEM ilanı aralık ayı içerisinde alınmıştı. Buna göre, 28. Dönem POMEM ilanının birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.