OGM 7 il için ilan yayımladı! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar ve kadro dağılımı...

ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

d) İlanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "atama işlemleri yapılarak göreve başlatılmış olsalar bile" atamaları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.