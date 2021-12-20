OGM 7 il için ilan yayımladı! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar ve kadro dağılımı...
OGM personel alımı ilanı yayımlandı. 2021 yılı personel alımı ilanının erişime açılmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Başvurular, http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile gerçekleştirilebilecek. OGM personel alımı sürecine ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı ve tüm detaylar...
OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla personel alımı yapılacak. Söz konusu personel alımına ilişkin ilanın yayımlanmasının ardından, başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. AGM personel alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Adaylar 24 Aralık 2021 - 05 Ocak 2022 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklar. B
Her aday en fazla 7 adet tercih yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
c) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
d) İlanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "atama işlemleri yapılarak göreve başlatılmış olsalar bile" atamaları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 15 Ocak 2022 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinden ve http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecek olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.
|İLİ
|ADET
|ANTALYA
|4
|BALIKESİR
|2
|BURSA
|4
|BİLECİK
|2
|İZMİR
|2
|MANİSA
|4
|MUĞLA
|4
|TOPLAM
|22
SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV NE ZAMAN?
Sözlü ve uygulama sınav tarihi henüz belli olmadı. Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.
SINAV KONULARI VE PUANI
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirili
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