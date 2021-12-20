AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 AFAD sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? 18-27 Kasım tarihleri arasında başvurusu alınan AFAD sözleşmeli personel alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. Başvuru sonuçlarının ardından hak kazanan adaylar sözlü sınava katılacak. Sınava hazırlanan adaylar başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 AFAD sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 yılına ilişikin AFAD personel alımında son viraja girildi. Birçok kadroya yapılacak toplam 1749 sözleşmeli personel alımı için başvuurlar 18-27 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Başvuru sonuçlarına göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek. Peki, AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 AFAD sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AFAD 1749 sözleşmeli personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. AFAD tarafından sonuçların açıklanacağı tarih duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ ŞARTLARI
1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.
2. Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4. Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3'de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından mezun olmak.
5. Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.
6. Tablo-3 ve Madde 2.5.'de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim
durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
8. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
10. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.
11. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
şartlarını taşımak.
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
5. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyona ait en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
6. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak. (3/11/2021 tarihli ve 31648 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilan ile iptal edilmiştir.)
8. Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.
(Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 21 Aralık kar tatili olan iller hangileri? Kar tatili güncel Valilik MEB açıklamaları! Ankara, Konya, Eskişehir yarın okullar tatil mi?
- AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 AFAD sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gram altın 1.000 TL’yi gördü! Altın alev aldı rekora koşuyor! Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları…
- 20 Aralık dolar kuru son dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları...
- KYK burs ödemeleri zamlanacak mı? KYK burs miktarı ne kadar, kaç TL olacak?
- Adana ve Bingöl'de okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Adana'da okullar kar tatili mi? Kaymakamlık'tan açıklama geldi...
- Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emekliye ikramiye yatacak mı?
- 17 milyon emekli pür dikkat kesildi! SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...
- Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tokat olayı gündeme düştü...
- Hangi çift 2017'de doğan kızlarının adını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?
- Asgari ücretliye zammın ardından 323 TL katkı! Paralar hesaplara yatacak! Milyonlarca çalışanın maaşlarında...
- KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK taahhütname nasıl onaylanır? Ödeme tarihleri...