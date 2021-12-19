Bekçi alımı 2022 ne zaman, hangi tarihte görülecek? Bekçi hangi illere yapılacak? İşte takvim...
Bekçi alımı 2022 ne zaman, hangi tarihte görülecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının son günlerini yaşadığımız dönemde bekçi alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar yeni yılda alımların ne zaman olacağını merak ediyor. İşte, Bekçi alımı 2022 ne zaman, hangi tarihte görülecek? Bekçi hangi illere yapılacak? İşte takvim...
Bekçi alımı 2022 ne zaman, hangi tarihte görülecek? Bekçi hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi adayları yeni yılda alım tarihleri için gelecek açıklamaları bekliyor. . En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 31 yaşından gün almamak, en az 167 cm boyunda olmak gibi şartları bulunuyor. İşte, Bekçi alımı 2022 ne zaman, hangi tarihte görülecek? Bekçi hangi illere yapılacak? İşte takvim...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.
BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.
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