Bekçi alımı 2022 ne zaman, hangi tarihte görülecek? Bekçi hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi adayları yeni yılda alım tarihleri için gelecek açıklamaları bekliyor. . En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 31 yaşından gün almamak, en az 167 cm boyunda olmak gibi şartları bulunuyor. İşte, Bekçi alımı 2022 ne zaman, hangi tarihte görülecek? Bekçi hangi illere yapılacak? İşte takvim...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.