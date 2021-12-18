AFAD sözleşmeli personel alımı sonuçları, son günlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, 1101 arama ve kurtarma teknisyeni, 648 büro personeli, mühendis, destek personeli ve teknisyen olmak üzere toplam 1749 sözleşmeli personel alımı yapılacak. AFAD personel alımına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, AFAD sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 AFAD 1749 personel alımı sözlü sınav ne zaman? İşte haberin detayları...

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, AFAD sözleşmeli personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. AFAD tarafından sonuçların açıklanacağı tarih duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.