28. Dönem POMEM ilanı ne zaman çıkacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) öğrenci polis alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27. Dönem POMEM alımlarının tamamlanmasının ardından 28. Dönem POMEM başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 28. Dönem POMEM ilanı ne zaman çıkacak? 2022 yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

28. DÖNEM POMEM İLANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hemen şunu belirtelim 28. Dönem POMEM ilanı henüz yayınlanmadı. Bu kapsamda başvuru tarihi ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Bir önceki dönem yani 27. Dönem POMEM ilanı aralık ayı içerisinde alınmıştı. Buna göre, 28. Dönem POMEM ilanının yıl sonuna doğru erişime açılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.