Sağlık Bakanlığı yerleştirme ücreti ne kadar? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda alım yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 20 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar içinb detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı yerleştirme ücreti ne kadar? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda alım yapılacak? İşte dağılım...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 20 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.