Sağlık Bakanlığı yerleştirme ücreti ne kadar? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda alım yapılacak? İşte dağılım...
Sağlık Bakanlığı yerleştirme ücreti ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 20 bin sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri başladı. ÖSYM tarafından tercih klavuzu yayımlandı. Sizler için branş dağılımını haberimizde derledik. İşte, Sağlık Bakanlığı yerleştirme ücreti ne kadar? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda alım yapılacak? İşte dağılım...
Sağlık Bakanlığı yerleştirme ücreti ne kadar? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda alım yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 20 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar içinb detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı yerleştirme ücreti ne kadar? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda alım yapılacak? İşte dağılım...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 20 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada tercih kılavuzunun bugün yayınlandığını söyledi.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2021/10 TERCİH KILAVUZU
ÖSYM'nin internet istesinde yayınlanan kılavuza göre adaylar tercihlerini 16 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerdir.
YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Adayların tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücreti yatırmaları gerekiyor. Ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.
Kılavuzda yer alan bilgiye göre yerleştirme ücreti 25 lira olarak belirlendi.
HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?
20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı gerçekleştirilecek.
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