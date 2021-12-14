MSB muvazzaf subay ön başvuru sonuçları sorgulama! 2021 KKK, HKK, DKK, MSÜ fiziki yeterlilik testi (spor) ne zaman?

Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

Taban Puanlar ve Getirilmesi Gereken Belgeleri "Duyuruya İlişkin Dosyalar" kısmından ulaşabilirsiniz.