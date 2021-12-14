MSB muvazzaf subay ön başvuru sonuçları sorgulama! 2021 KKK, HKK, DKK, MSÜ fiziki yeterlilik testi (spor) ne zaman?
MSB muvazzaf subay ön başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TSK ve MSÜ'nün ilgili Kuvvet Komutanlıkları kadrolarında istihdam edilmek üzere muvazzaf subay alımı yapılacağı belirtilmişti. 14 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarih araştırılıyordu. Peki, MSB muvazzaf subay ön başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 KKK, HKK, DKK, MSÜ fiziki yeterlilik testi (spor) ne zaman? İşte cevaplar...
MSB muvazzaf subay ön başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Türk Silahlı Kuvvetlerinde/Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) ilgili Kuvvet
Komutanlıkları kadrolarında kontenjanlar dahilinde belirtilen kadrolara muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu ilana başvurular 14 Kasım'da sona ermişti. Heyecanla beklenen ön başvuru sonuçları açıklandı. Peki, MSB muvazzaf subay ön başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 KKK, HKK, DKK, MSÜ fiziki yeterlilik testi (spor) ne zaman? İşte ayrıntılar...
MSB MUVAZZAF SUBAY ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Türk Silahlı Kuvvetlerine Kuvvet Komutanlıklarında/Milli Savunma Üniversitesi'ne yapılacak 2021 dış kaynaktan muvazzaf subay adayı için ön başvuru sonuçları açıklandı.
Adaylar sonuçlarını, e-devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.,
MSB MUVAZZAF SUBAY ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...
FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (SPOR) NE ZAMAN?
Fiziki Yeterlilik Testi (Spor) : 21-23 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Mülakat: MSB.lığınca belirlenerek bilahare ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır.
Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte, saat 08.00'de MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday ilgili ALES puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır.
Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir. Belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.
Seçim Aşaması Faaliyetleri,
a. Evrak Kontrol,
b. Fiziki Değerlendirme,
c. Kişilik Değerlendirme Testi,
ç. Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
d. Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
e. Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.
Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.
Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.
Adaylar, seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacak ve Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.
Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.
Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.
Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;
a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,
b. HES Kodu olmayan adaylar HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,
c. HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak,
Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.
Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
Taban Puanlar ve Getirilmesi Gereken Belgeleri "Duyuruya İlişkin Dosyalar" kısmından ulaşabilirsiniz.
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