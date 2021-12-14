28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM alımlarında yeni dönem başvuruları bekleniyor. Polis olabilmek umuduyla POMEM'lere başvuru yapmak isteyen adaylar, Polis Akademisi tarafından gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? 2022 Polis Akademisi 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte haberin detayları...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM ilanı henüz yaıymlanmadı. Bir önceki dönem yani 27. Dönem POMEM ilanı aralık ayı içerisinde alınmıştı. Buna göre, 28. Dönem POMEM ilanının yıl sonuna doğru erişime açılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.