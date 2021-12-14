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Bekçi alımı 2021 olacak mı, var mı? PA EGM 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Bekçi alımı 2021 olacak mı, var mı? PA EGM 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı 2021 olacak mı, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için gelecek açıklamaları yakından takip eden adaylar EGM ve PA'dan gelecek son dakika gelişmeleri bekliyor. Kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar sonrasında adaylar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, Bekçi alımı 2021 olacak mı, var mı? PA EGM 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı 2021 olacak mı, var mı? PA EGM 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için gelecek açıklamalar binlerce kişinin gündeminde ilk sırada bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 10 bin bekçi alımı yayınlanmasını adaylar dört gözle bekliyor. Başvuru yapacak adaylar şartları ve detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Bekçi alımı 2021 olacak mı, var mı? PA EGM 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE YAPILABİLECEK?

Bekçi alımının hangi illerde başvuruya açık olacağına dair detaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak. Alım yapılacak illerin ilanın yayımlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

ARANAN ŞARTLAR NELER OLACAK?

Bekçi alımı 2022 için şartlar ve koşullar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan

17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

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