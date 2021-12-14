Bekçi alımı 2021 olacak mı, var mı? PA EGM 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için gelecek açıklamalar binlerce kişinin gündeminde ilk sırada bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 10 bin bekçi alımı yayınlanmasını adaylar dört gözle bekliyor. Başvuru yapacak adaylar şartları ve detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Bekçi alımı 2021 olacak mı, var mı? PA EGM 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.