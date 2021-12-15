Tarih açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin sözleşmeli sağlık personel alımı yapılacağını duyurdu. KPSS puanına göre yapılacak personel alımının detayları belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile birlikte başvuru tarihi ve şartları belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, ilanın 2022 Mart ayında yayımlanacağını duyurdu. Kılavuz, ÖSYM tarafından yayımlanacak ve başvuru tarihi ile şartlar belli olacak.