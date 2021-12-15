Tarih açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Sağlık Bakanlığı personel almı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde 20 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere yapılacak 20 bin personel alımının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza göre başvuru yapacak adaylar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin sözleşmeli sağlık personel alımı yapılacağını duyurdu. KPSS puanına göre yapılacak personel alımının detayları belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile birlikte başvuru tarihi ve şartları belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, ilanın 2022 Mart ayında yayımlanacağını duyurdu. Kılavuz, ÖSYM tarafından yayımlanacak ve başvuru tarihi ile şartlar belli olacak.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
10.348: Hemşire
1600: Ebe
6.604: sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri.
SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdasının yapıldığını hatırlattı.
20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini belirten Koca, "Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gerekli bilgilerin, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.
Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. Duyurular, bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.
40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun."
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