1749 AFAD personel alım sonuçları: AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı?

AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD personel alımı sonuçları için gözler resmi açıklamada! 1101 sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni ile diğer branşlara yetiştirilmek üzere 648 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuruları sona eren alımlar için sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı?

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

AFAD personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ancak değerlendirmelerin tamamlanması ardından yazılı duyuru yayınlanacak. Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 1101 sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni ile diğer branşlara yerleştirilmek üzere ise 648 sözleşmeli personel alımına dair başvurular 18 - 27 Kasım arasında e-Devlet üzerinden alındı.