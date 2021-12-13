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Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman? Ebe, hemşire, sağlık teknisyeni başvurusu nasıl yapılır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021
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Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman? Ebe, hemşire, sağlık teknisyeni başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı ebe, hemşire, sağlık teknisyeni başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen sağlık personeline müjdeli haber verdi. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere; KPSS puanına göre 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlatıldı. Peki; Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ebe, hemşire, sağlık teknisyeni başvurularının ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Binlerce sağlık personeli atama bekliyordu ve Bakan Koca'dan gelen müjdeli haberin ardından başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağının detaylarını araştırıyorlar. Peki; Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açılama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.

10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır.

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