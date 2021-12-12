2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Branş dağılımı...
2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 bin personel alımı için son dakika açıklamalarda bulunmuştu. Açıklama sonrasında vatandaşlar alımların ne zaman yapılacağını ve branş dağılımını merak ediyor. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Branş dağılımı...
2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı son dakika açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 40 bin personel alımı için süreç yakından takip ediliyor. Toplamda 40 bin atamanın gerçekleştirileceğini belirten Bakan Koca, önümüzdeki günlerde duyuruların geleceğini ifade etti. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Branş dağılımı...
SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI ATAMASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca burada yaptığı açıklamada, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ Mİ?
40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.
Net branş dağlımı ise yapılacak yeni duyurular ile netlik kazanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:
"…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: "…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."
40 BİN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Kılavuzun ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...
- Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Branş dağılımı...
- Kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava raporu!
- Çalışan annelere 2160 gün erken emeklilik! Her çocuktan 720 gün! Staj da dahil olacak!
- F1’de şampiyon kim oldu? 2021 Formula 1 şampiyonu kim? F1 puan durumu pilotlar takımlar!
- Formula 1 canlı izleme yolları! Formula 1 Abu Dhabi GP hangi kanalda?
- Teklif vermek için acele edin! TOKİ’den 29 ilde 60 ay vadeli arsa satışı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana’da toplam 307 arsa!
- Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak herkesi şaşırttı! Kendisinden 14 yaş küçük Türkiye güzeli sevgilisi büyüledi
- S Sport şifresiz izleme yolları frekans bilgileri! Formula 1 S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar?
- Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
- Türkiye’nin en sıcak şehri neresi? Meteoroloji açıkladı