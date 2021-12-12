2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Branş dağılımı...

2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı son dakika açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 40 bin personel alımı için süreç yakından takip ediliyor. Toplamda 40 bin atamanın gerçekleştirileceğini belirten Bakan Koca, önümüzdeki günlerde duyuruların geleceğini ifade etti. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Branş dağılımı...

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI ATAMASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca burada yaptığı açıklamada, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.