Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul çalışmalarına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuşma yaptı. Bakan Gül, 12 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte, Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Bakan duyurdu...

TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul çalışmalarına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuşma yaptı.

Bakan Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini bildirdi.