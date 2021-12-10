Adalet Bakanlığı 4 kadroya 200 personel alımı yapıyor! 2021 Adalet Bakanlığı kadro dağılımı ve başvuru şartları
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 kadroya 200 personel alımı yapılacak. Sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin ilanın yayınlanmasının ardından başvuru detayları merak edilmeye başlandı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Adalet Bakanlığı kadro dağılımı ve başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı tarafından Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 4 kadroya 200 personel alınacak. Başvuru yapacak adayların, 2020-KPSS (B grubu) lisans KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Adalet Bakanlığı kadro dağılımı ve başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Başvurular, 13-27 Aralık 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.
HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?
50 psikolog,
30 pedagog
120 sosyal çalışmacı
kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 200 personel alımı yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
* 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,
a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
* Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
SÖZLÜ SINAVIN KONULARI
* Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
* Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
* Genel kültür 20,
* Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacak.
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- Adalet Bakanlığı 4 kadroya 200 personel alımı yapıyor! 2021 Adalet Bakanlığı kadro dağılımı ve başvuru şartları
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