Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? JSG muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak. İşte, Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? JSG muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları...

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK İÇİN MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak.