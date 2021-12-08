Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? JSG muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları...
Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak. İşte, Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? JSG muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları...
Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? JSG muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak. İşte, Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? JSG muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları...
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK İÇİN MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular, 8-23 Aralık tarihlerinde internet üzerinden alınacak.
Personel teminiyle ilgili detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.
Adaylar, başvurularını, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Adayların başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar da başvuruda bulunabilecek.
Lisans veya ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.
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