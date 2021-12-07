AFAD 1749 personel alımı sonuçları: AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD sonuç duyurusu...

AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1749 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar için başvurularını tamamlayan adaylar süreç hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD sonuç duyurusu...

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AFAD Personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ancak değerlendirmelerin tamamlanması ardından yazılı duyuru yayınlanacak. Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.