2022 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşları kaç TL? Öğretmen maaş hesaplama…

2021 Temmuz ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.205 TL idi. 2022 öğretmen zam oranlarına göre 202 yılının Ocak ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.553 TL olacak. 2022 yılı Temmuz Aralık döneminde ise maaşı 5941 TL'ye yükselecek.

2023 yılında da tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de yüzde 8+yüzde 6 zam yapılacak. Bu zamlara göre 2023 Temmuz ayına kadar 6.417 TL, 2023 Temmuz ayından yıl sonuna kadar da 6.802 TL olacaktır.