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2022 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşları kaç TL? Öğretmen maaş hesaplama…

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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2022 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşları kaç TL? Öğretmen maaş hesaplama…

2022 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Gelecek yılın öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Değişecek öğretmenlik sistemiyle, sözleşmeli öğretmenlik sona erecek; uzman öğretmen ve baş öğretmen sistemi gelecek. Uzman öğretmenlerin ve baş öğretmenlerin maaşları diğer öğretmenlere göre daha yüksek olacak.

2022 öğretmen maaşı ne kadar? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşları ne kadar? Maaş hesabı yapan öğretmenler gelecek yıl ne kadar alacaklarını merak ediyor. Yeni getirilen sistemle birlikte; bazı öğretmenler uzman öğretmen olarak, bazı öğretmenler de baş öğretmen olarak görev yapabilecek. Bu kademelerdeki öğretmenlerin maaşları daha yüksek olacak. Peki; 2022 öğretmen maaşı ne kadar?

2022 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

6. Dönem toplu sözleşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Belirtilen bu zamlar enflasyon rakamlarının belli olması ile netleşiyor.

2022 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.

2021 Temmuz ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.205 TL idi. 2022 öğretmen zam oranlarına göre 202 yılının Ocak ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.553 TL olacak. 2022 yılı Temmuz Aralık döneminde ise maaşı 5941 TL'ye yükselecek.

2023 yılında da tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de yüzde 8+yüzde 6 zam yapılacak. Bu zamlara göre 2023 Temmuz ayına kadar 6.417 TL, 2023 Temmuz ayından yıl sonuna kadar da 6.802 TL olacaktır.

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