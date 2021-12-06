06 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 60 personel alımı! JGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 60 personel alımı! JGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2021
ABONE OL
Jandarma Genel Komutanlığı JGK 60 personel alımı! JGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

JGK 60 personel alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine, çeşitli unvanda açıktan atamayla 60 devlet memuru atanacak. Başvurular 6-21 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, başvurunun yapıldığı adresten ilan edilecek. Peki; JGK 60 personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kimler JGK personel alımına başvurabilir?

JGK 60 personel alımı! JGK personel alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 60 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular 6-21 Aralık tarihleri arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden E-Devlet vasıtasıyla yapılacak. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte JGK personel alımı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı.

JGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

h. Başvuru ilan metni Tablo-1'deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,

j. 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1'deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS'den (Arapça) 60 puan ve üzeri almış olmak.

l. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1'de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

JGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 06-21 Aralık 2021 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapabilecek.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun yapıldığı internet adresinden ilan edilecek.

JGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA