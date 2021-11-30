PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl yapılan personel alımının bazı şartları doğrultusunda adaylar, kurumun personel almak için uyguladıkları yöntemlere göre sınava alınacaklar. Ancak kurumun pandemi süreci sebebiyle alımlarını bir süreliğine ertelemesi üzerine PTT memur alımı ilanlarının 2021 ilkbahar dönemine erteleneceği iddia ediliyor. İşte, PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;