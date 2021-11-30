PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur olmanın hayalini kuran adaylar, Gişe personeli, PTT postacı, Mühendis ve Uzman gibi Personel kadrolarına yapılacak PTT personel alımı başvurularını yakından takip ediyor. PTT başvuru formunu doldurarak kamu personeli olmak isteyenler için pandeminin, PTT personel alımı ilanlarına ne derece yansıyacağını önem taşıyor. İşte, PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl yapılan personel alımının bazı şartları doğrultusunda adaylar, kurumun personel almak için uyguladıkları yöntemlere göre sınava alınacaklar. Ancak kurumun pandemi süreci sebebiyle alımlarını bir süreliğine ertelemesi üzerine PTT memur alımı ilanlarının 2021 ilkbahar dönemine erteleneceği iddia ediliyor. İşte, PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;
PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.
Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.
Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.
PTT BAŞVURU FORMU
PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.
PTT PERSONEL ALIMI VE İŞ İLANLARI
Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.
PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?
PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;
Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
Sözel Akıl Yürütme
Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme
Temel Yurttaşlık Bilgisi
Türkiye Coğrafyası
Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular
Ölçme becerisi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Meteoroloji uyarılarını peş peşe sıraladı! Tatil haberleri geliyor! 30 Kasım yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
- Yarın motosiklet kullanmak yasak mı? 30 Kasım'da martı, scooter ve bisiklet kullanmak yasaklandı mı?
- Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin yarın çalışacak mı? Yasak geldi...
- Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri...
- 30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...
- 30 Kasım Ankara'da okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? İşte açıklamalar...
- 30 Kasım yarın üniversiteler tatil mi? Yarın İstanbul'da üniversitelere tatil var mı, yok mu? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
- Bursa, Yalova, Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? 30 Kasım'da Bursa ve Yalova'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...
- Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar peş peşe geldi...
- Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter yeni CEO'su Parag Agrawal mı oldu? İşte, Parag Agrawal'ın hayatı...
- Açık görüşler ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Açık görüşlere ne kadar, kaç dakika sürecek? CTE açıklamalar...