Süreç merak ediliyor... Bekçilik başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021-2022 bekçi alımı hangi illerde olacak?

Bekçilik başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021-2022 bekçilik alımı hangi illerde olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak alımlar için bekçilik adaylarının meraklı bekleyişi sürüyor. 2022 yılına kısa süre kala adaylar yeni alımlar için gelecek açıklamayı bekliyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Bekçilik başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021-2022 bekçilik alımı hangi illerde olacak?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,