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Süreç merak ediliyor... Bekçilik başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021-2022 bekçi alımı hangi illerde olacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Süreç merak ediliyor... Bekçilik başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021-2022 bekçi alımı hangi illerde olacak?

Süreç merak ediliyor... Bekçilik başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar bu yıl alıl olup olmayacağını merak ediyor. Diğer yandan alımlar için EGM ve Polis Akademisi tarafından duyurular yapılıyor. İşte, Bekçilik başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021-2022 bekçilik alımı hangi illerde olacak?

Bekçilik başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021-2022 bekçilik alımı hangi illerde olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak alımlar için bekçilik adaylarının meraklı bekleyişi sürüyor. 2022 yılına kısa süre kala adaylar yeni alımlar için gelecek açıklamayı bekliyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Bekçilik başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021-2022 bekçilik alımı hangi illerde olacak?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) 31 yaşından gün almamış olmak

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.Şartların tamamı için pa.edu'da yer alan ilanlardaki detayları inceleyebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI 2021 NE ZAMAN?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak için gelecek alım duyurusu bekleniyor. 2021 alımları için henüz Polis Akademisi'nden açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

POLİS AKADEMİSİ'NİN SON PAYLAŞTIĞI BEKÇİLİK DUYURUSU

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimini almamış olan Adayların Dikkatine

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonrası atamaları yapılan bekçi adayları ile daha önceki dönemlerden mahkeme kararı, sağlık kurulu raporu vb. sebepler ile ataması yapılan bekçi adaylarından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi almamış olan adayların planlaması yapılmış olup, konuya ilişkin açıklama e-devlet şifresi ile öğrenilebilecektir.

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