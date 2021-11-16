Son duyurular: GSB mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? Güvenlik ve temizlikçi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Güvenlik ve temizlik görevlisi alımları için mülakatlara katılan adaylar, GSB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Bu kapsamda GSB duyurular sayfası rağbet görmeye başladı. 12 Kasım'da mülakatların tamamlanması ile birlikte sonuç için araştırmalar hız kazandı. Peki, GSB sözlü mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? GSB güvenlik ve temizlik görevlisi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde güvenlik ve temizlik görevlisi olarak görev almak isteyen vatandaşlar için son aşama olan sözlü mülakat gerçekleştirildi. Söz konusu kadrolara yapılacak 4.346 sürekli işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mülakatlara katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, GSB sözlü mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Bakanlık tarafından sonuçların açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. 01-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatların değerlendirme süreci devam ediyor. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.
SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
GENEL ŞARTLAR
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
* 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
* Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
* Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
* Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
* En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
* Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
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- Son duyurular: GSB mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? Güvenlik ve temizlikçi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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