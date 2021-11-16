Son duyurular: GSB mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? Güvenlik ve temizlikçi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde güvenlik ve temizlik görevlisi olarak görev almak isteyen vatandaşlar için son aşama olan sözlü mülakat gerçekleştirildi. Söz konusu kadrolara yapılacak 4.346 sürekli işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mülakatlara katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, GSB sözlü mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Bakanlık tarafından sonuçların açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. 01-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatların değerlendirme süreci devam ediyor. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.