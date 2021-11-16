EGM personel alımı başvuru son günler! 2021 EGM hizmetli alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
EGM personel alımı başvuru nasıl yapılır? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak hizmetli alımı için son viraja girildi. 13 Kasım'da başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapamayan adayların kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2021 EGM hizmetli alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte cevaplar...
EGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 96 hizmetli unvanında personel alımı yapılacak. En az ortaöğretim mezunlarının katılım sağlayabileceği personel alımı için sürecin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. EGM personel alımı detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 EGM hizmetli alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...
EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
13 Kasım'da başlayan başvurular 19 Kasım'da sona erecek. Adayların 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlamış olmaları gerekiyor.
Kadro dağılımı şu şekilde olacak;
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genel Şartlar
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri Hizmetli/EK-1 belirtilmiştir.
b) 2020 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d) Emniyet Teşkilatı Sağlık ŞartlarıYönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
Adaylara atama onayları hariç duyurular Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup, ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Özel Şartlar
Hizmetli
Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.
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- EGM personel alımı başvuru son günler! 2021 EGM hizmetli alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
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