EGM personel alımı başvuru son günler! 2021 EGM hizmetli alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

EGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 96 hizmetli unvanında personel alımı yapılacak. En az ortaöğretim mezunlarının katılım sağlayabileceği personel alımı için sürecin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. EGM personel alımı detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 EGM hizmetli alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

13 Kasım'da başlayan başvurular 19 Kasım'da sona erecek. Adayların 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlamış olmaları gerekiyor.

Kadro dağılımı şu şekilde olacak;