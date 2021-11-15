gsb.gov.tr: GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yılı sürekli işçi alımı kura çekimi 15 Eylül'de gerçekleştirilmiş sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmişti. 12 Kasım'da sona eren sözlü sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sözlü mülakat sonuçları ile göre göreve başlamaya hak kazanacak adaylar belirlenecek. Peki, GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? gsb.gov.tr ile GSB sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımları için sözlü sınav gerçekleştirildi. Toplam 4346 sürekli işçi kadrolarına yapılacak işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürerken, gözler sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? gsb.gov.tr ile GSB sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
GSB SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB sürekli işçi alımı sözlü sınavı 01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklancağı henüz duyurulmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.
SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
GENEL ŞARTLAR
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
* 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
* Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
* Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
* Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
* En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
* Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
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