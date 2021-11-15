gsb.gov.tr: GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımları için sözlü sınav gerçekleştirildi. Toplam 4346 sürekli işçi kadrolarına yapılacak işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürerken, gözler sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? gsb.gov.tr ile GSB sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB sürekli işçi alımı sözlü sınavı 01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklancağı henüz duyurulmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.