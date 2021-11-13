Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni sağlık personeli alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında ye alıyor. Kovid-19 salgınını ülke gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, bu kapsamda 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından alımların hangi tarihlerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama takvimi açıklandı mı? 40.000 sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 40 bin personel alımı için ilan henüz yayınlanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülke gündeminden tamamen çıkartana kadar mücade etmeyi sürdüreceğiz."