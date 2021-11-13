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Sağlık Bakanlığı atama takvimi açıklandı mı? 40.000 sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2021
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Sağlık Bakanlığı atama takvimi açıklandı mı? 40.000 sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar...

Sağlık Bakanlığı yeni sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını müjdelemesinin ardından gözler atama takvimine çevrildi. Kadro dağılımı ve başvuru şartlarını merak eden adaylar, konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı atama takvimi açıklandı mı? 40.000 sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte son gelişmeler...

Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni sağlık personeli alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında ye alıyor. Kovid-19 salgınını ülke gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, bu kapsamda 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından alımların hangi tarihlerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama takvimi açıklandı mı? 40.000 sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 40 bin personel alımı için ilan henüz yayınlanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülke gündeminden tamamen çıkartana kadar mücade etmeyi sürdüreceğiz."

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40 bin arkadaşımız nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

ATAMA MÜJDESİ DUYURULMUŞTU

Bakan Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

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