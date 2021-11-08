personel.meb.gov.tr: Engelli öğretmen atama başvuru ekranı! 2021 EKPSS engelli öğretmen ataması ne zaman?

Engelli öğretmen atama başvuru takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 750 engelli öğretmen ataması yapılacağı açıklanmasının ardından gözler başvuru takvimine çevrilmişti. MEB'in yayımladığı kılavuza göre atama başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. Peki, 2021 EKPSS engelli öğretmen ataması ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 yılı engelli öğretmen ataması için ön başvurular 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar; ön başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır. Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecek.