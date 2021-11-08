personel.meb.gov.tr: Engelli öğretmen atama başvuru ekranı! 2021 EKPSS engelli öğretmen ataması ne zaman?
Engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin EKPSS engelli öğretmen atama başvuruları başladı. 2018 ve 2020 EKPSS puanına göre yapılacak engelli öğretmen alımları için başvuru yapacak olan adaylar heyecan içinde detayları araştırıyor. Söz konusu alım sürecinin tamamlanmasının ardından 750 kişinin ataması yapılacak. Peki, 2021 EKPSS engelli öğretmen ataması ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte personel.meb.gov.tr ile engelli öğretmen atama başvuru ekranı...
Engelli öğretmen atama başvuru takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 750 engelli öğretmen ataması yapılacağı açıklanmasının ardından gözler başvuru takvimine çevrilmişti. MEB'in yayımladığı kılavuza göre atama başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. Peki, 2021 EKPSS engelli öğretmen ataması ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 yılı engelli öğretmen ataması için ön başvurular 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar; ön başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır. Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)
3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS-Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,
11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.
12. Halen MEB'de veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.
13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.
2021 ENGELLİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI
Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecek.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.
TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Tercihler 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklar.
Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 tercihte bulunabilecektir. 10 tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
2021 engelli öğretmen atama sonuçları, 3 Aralık 2021 tarihinde Bakanlığın personel.meb.gov.tr
internet adresinden duyurulacak. Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.
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