Arabuluculuk sınavı sonuçları sorgulama! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı yeniden değerlendirme sonuçları!

Yeni oluşturulan listeye göre, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen 5000 arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılmış olup, 5000 nci adayın puanı 92,78 puan olması nedeniyle aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılmıştır.

İdare hukukunun genel ilkeleri ve yerleşik uygulamalarımız doğrultusunda daha önce ilan edilen sınavda başarılı olan kişilerin hakları saklı tutulmuştur."