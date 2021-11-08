Arabuluculuk sınavı sonuçları sorgulama! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı yeniden değerlendirme sonuçları!
Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı! 2019 yılında gerçekleştirilen arabuluculuk sınavındaki bazı soruların hatalı olması nedeniyle 3 soru iptal edilmişti. Bu kapsamda sınav sonuçlarının tekrar değerlendirmeye alınması kararlaştırıldı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamas ile yeniden değerlendirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki, Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı yeniden değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte arabuluculuk sınavı sonuçları sorgulama ekranı...
Arabuluculuk sınavı sonuçları, günün en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen arabuluculuk sınavının sonuçları açıklanmış, sınavda 3 sorunun hatalı olması nedeniyle yeniden değerlendirme kararı alınmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirme sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Peki, Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı yeniden değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte arabuluculuk sınavı sonuçları sorgulama ekranı...
ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adalet Bakanlığı arabuluculuk yazılı sınav sonuçlarının yeniden değerlendirme sonuçları adb.adalet.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuçlara ulaşabilirsiniz.
ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"24.11.2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavında yer alan soruların bir kısmının hatalı olduğu iddiasıyla açılan davada, Ankara İdare Mahkemesi'nce 3 sorunun iptal edilmesi üzerine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 46/5. maddesi uyarınca sınav sonuçları tekrar değerlendirerek yeni bir başarı listesi oluşturulmuştur.
Yeni oluşturulan listeye göre, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen 5000 arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılmış olup, 5000 nci adayın puanı 92,78 puan olması nedeniyle aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılmıştır.
İdare hukukunun genel ilkeleri ve yerleşik uygulamalarımız doğrultusunda daha önce ilan edilen sınavda başarılı olan kişilerin hakları saklı tutulmuştur."
ARABULUCULUK NE DEMEKTİR?
Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
ARABULUCU KİMDİR?
Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.
ARABULUCU TAM OLARAK NE İŞİ YAPACAK?
Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.
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