Bekçi alımı yapılacak mı? 2021 bitmeden bekçi alımı olacak mı? EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman?
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılının bitmesine kısa süre kala gözler bekçi alımlarına çevrildi. Bekçi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, EGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? 2021 bitmeden bekçi alımı olacak mı? EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde bekçi alımları gerçekleştiriliyor. Son olarak İstanbul'a yapılan 400 bekçi alımının ardından yeni alımların hangi tarihlerde yapılacağı merak edilmeye başlandı. Bekçi alımı için bekleyişte olan adaylar konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? 2021 bitmeden bekçi alımı olacak mı? EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
BU YIL BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?
Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl 10 bin bekçi alımı yapılacağı iddia edilmişti. 2021 yılı bitmeden bekçi alımı yapılacağı kulislerde dolaşıyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bekçi alımı başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
Kimler bekçi olabilir? Haberin detaylarından bekçilik şartlarına ulaşabilirsiniz.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
* En az 167 cm boyunda olmak,
* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
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