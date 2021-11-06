Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde bekçi alımları gerçekleştiriliyor. Son olarak İstanbul'a yapılan 400 bekçi alımının ardından yeni alımların hangi tarihlerde yapılacağı merak edilmeye başlandı. Bekçi alımı için bekleyişte olan adaylar konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? 2021 bitmeden bekçi alımı olacak mı? EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

BU YIL BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl 10 bin bekçi alımı yapılacağı iddia edilmişti. 2021 yılı bitmeden bekçi alımı yapılacağı kulislerde dolaşıyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bekçi alımı başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

Kimler bekçi olabilir? Haberin detaylarından bekçilik şartlarına ulaşabilirsiniz.