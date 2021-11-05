Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...

Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi adayları alımlar için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere alımlar için EGM ve Polis Akademisi takvimi duyuruyor. Son olarak İstanbul'da yapılan alımlar sonrasında gözler yenilerine çevrildi. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.