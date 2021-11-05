egm.gov.tr: 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı! ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Son dakika... 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı. Özel Güvenlik Görevlisi alımları için belirli dönemlerde sınavlar gerçekleştiriliyor. 94. Dönem kapsamında Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar heyecan içinde sonuçlarının araştırıyor. EGM'nin takvimine göre sonuçlar bugün erişime açıldı. Sonuçlar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte egm.gov.tr ile 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı...
94. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 17 Ekim'de gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Söz konusu sınava katılan adayların sınav sonuçları EGM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, 2021 ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte egm.gov.tr ile 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı...
94. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde açıklandı. Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.
94. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
● 18 yaşını doldurmuş olmak.
● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
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- egm.gov.tr: 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı! ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir?