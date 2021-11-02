POMEM sıralamaya giremedi ne demek? 27. dönem Polis Akademisi POMEM yedek alımı ne zaman?
POMEM sıralamaya giremedi ne demek? Polis Akademisi POMEM sıralamaya giremedi uyarısı ile karşılaşan polis adayları bunun ne anlama geldiğini merak ediyor. 2 Kasım’da yapılan duyuruyla sonuçların açıklandığı duyuruldu. Peki; POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM yedek alımı ne zaman?
POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM sıralamaya giremedi uyarısı! Polis Akademisi POMEM sıralamaya giremedi uyarısıyla karşılaşan adaylar konuyla ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. 27. dönem POMEM sonuçları erişime açıldı ancak bazı adaylar bu uyarıyla karşılaştı. Yerleşemeyen adaylar ise POMEM yedek alımı ne zaman sorusunun cevabını sorguluyor.
POMEM SIRALAMAYA GİREMEDİ NE DEMEK?
Eğer aday yüz üzerinden 70 puanı geçmiş ise adaylar arasında alım yapılacak aday için yüksekten başlayarak Sporun %25, KPSS %25 ve Mülakatın %50 etkisi alınıp sıralama oluşturuluyor. Puanlama sonucunda adayın puanı alım sayısına yetecek kadar değilse adayda "SIRLAMAYA GİREMEDİNİZ" yazısı geliyor.
POMEM YEDEK ALIMI NE ZAMAN?
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.
POMEM İNTİBAK EĞİTİMİ NE ZAMAN?
POMEM intibak eğitimleri 8 ay sürmektedir.
Geçtiğimiz yıl 7 bin polis memuru alımları için 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarını 30 Nisan 2020 tarihinde açıklanmıştı.
Adayların eğitimleri de 4 Ekim'de başlamıştı. 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle 27. dönem POMEM ön sağlık, fiziiki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre intibak eğitimlerinin daha erken başlaması bekleniyor.
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