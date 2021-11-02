28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Polis olabilme umuduyla POMEM'lere katılmak isteyen adaylar, heyecan içinde 28. Dönem alımlarını beklemeye başladı. 27. Dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasının ardından 8 bin polis atamasının tamamlanması ile birlikte yeni dönem alımlar için araştırmalar hız kazandı. Peki, 28. Dönem POMEM ilanı yayınlandı mı? 2022 POMEM polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

28. DÖNEM POMEM İLANI YAYINLANDI MI?

28. Dönem POMEM ilanı henüz yayınlanmadığı için başvuru tarihi de henüz belli olmadı. Ancak, 27. Dönem POMEM başvuruları aralık ayı içerisinde alınmış, ön sağlık kontrolü aşaması ocak ayında başlamıştı. Buna göre, 28. Dönem POMEM ilanının 2021 Aralık ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. Ancak şartların 27. Dönem POMEM başvuru şartları ile aynı olması bekleniyor. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi: