Beklenen açıklama: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sonuçları açıklandı mı? Sözlü mülakatlara katılarak polis olma hayalini gerçekleştirmek için sonuçları bekleyen adaylar, Polis Akademisi'nin duyurular sayfasını mercek altına aldı. Sonuçlara göre POMEM'lerde eğitim almaya hak kazacak adaylar belirlenecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POMEM sonuçları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27. Dönem POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada POMEM mülakat sonuçlarının 2 gün içerisinde açıklanacağını duyurdu. Buna göre, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından sonuçlar duyurulduğunda aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

POLİS AKADEMİSİ DUYURULAR (POMEM SONUÇLARI) SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar POMEM'lerde eğitim görmeye başlayacak. POMEM'lerde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.