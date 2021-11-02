02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri POMEM eğitim süresi kaç ay? 2021 POMEM eğitimi bittikten sonra ne olur, atama ne zaman? Eğitim süreci...

POMEM eğitim süresi kaç ay? 2021 POMEM eğitimi bittikten sonra ne olur, atama ne zaman? Eğitim süreci...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021
ABONE OL
POMEM eğitim süresi kaç ay? 2021 POMEM eğitimi bittikten sonra ne olur, atama ne zaman? Eğitim süreci...

POMEM eğitim süresi kaç ay? 27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı. 8 bin polis öğrenci alımı için gerçekleştirilen 27. Dönem POMEM mülakatlarının tamamlanmasının ardından eğitim süreci gündeme geldi. POMEM'lerde eğitim alacak adaylar şimdiden detayları araştırmaya başladı. Peki, POMEM eğitim süresi kaç ay? 2021 POMEM eğitimi bittikten sonra ne olur, atama ne zaman? Eğitim süreci nasıl olacka? İşte haberin detayları...

POMEM eğitim süresi kaç ay? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı. Bu kapsamda toplam 8 bin polis öğrenci yerleştirmeleri yapıldı. POMEM eğitim merkezlerinde eğitim alacak adaylar, heyecan içinde sğieim sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, POMEM eğitim süresi kaç ay? 2021 POMEM eğitimi bittikten sonra ne olur, atama ne zaman? Eğitim süreci nasıl olacka? İşte cevaplar...

POMEM EĞİTİMİ BİTTİKTEN SONRA NE OLUR?

POMEM eğitimleri tamamlandıktan sonra adaylar mezun olarak meslek hayatına başlıyor.

POMEM EĞİTİM SÜRESİ KAÇ AY?

POMEM eğitim süresi toplam 8 ay sürmektedir. Eğitim programları farklı olan POMEM'lerde süreç, eğitim ve staj ile birlikte gerçekleştiriliyor.

POMEM eğitim süreçlerinde öğrencilerin ihtiyacı olan araç ve geçerlerde kurum tarafından sağlanıyor.

POMEM EĞİTİM MERKEZLERİ HANGİ ŞEHİRLERDE?

Toplam 30 POMEM eğitim merkezi bulunuyor. İşte o liste:

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi
Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi
Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi
Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi
Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi
Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA